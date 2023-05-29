Россия ратифицировала соглашение с Киргизией о создании объединенной системы ПВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Киргизией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО). Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Москва и Бишкек подписали соглашение летом прошлого года. Согласно договору, стороны создадут объединенную региональную систему ПВО России и Киргизии, которая станет составной частью объединенной системы ПВО стран Содружества Независимых Государств.

При этом управление региональной системой ПВО будет осуществлять главнокомандующий Воздушно-космическими силами Вооруженных сил РФ.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Москву на празднование Дня Победы 9 мая. Жапаров провел переговоры с Путиным, в ходе которых стороны договорились продолжать сотрудничество в сфере борьбы с международным терроризмом и в сфере информационной безопасности.

Жапаров также выразил благодарность российскому лидеру за предоставленную помощь в обеспечении МЧС республики пожарной техникой.