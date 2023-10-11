Представительство при ПНА заявило, что данных о погибших в Палестине россиянах нет

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Россия не располагает информацией о погибших среди граждан РФ на палестинских территориях. Также сейчас нет данных о том, есть ли россияне в числе пленных у ХАМАС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алию Зарипову.

Помимо этого, она заявила, что РФ прорабатывает вопросы, которые связаны с эвакуацией россиян и граждан других стран из сектора Газа. Однако о датах и маршрутах пока говорить преждевременно, уточнила Зарипова.

Отмечается, что российские дипломаты на данный момент не планируют эвакуироваться с палестинских территорий и работают в штатном режиме.

Ранее посольство РФ в Израиле сообщило о гибели четырех граждан России в результате эскалации ситуации в Израиле. Ведомство также уточнило, что шесть россиян пропали без вести.

Боевые действия между Израилем и Палестиной начались 7 октября после запуска сектором Газа нескольких тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это Израиль начал против Газы операцию "Железный купол".

По последним данным СМИ, травмы и ранения при нападении боевиков ХАМАС на Израиль получили около 3 тысяч человек. Более 1,2 тысячи человек погибли в Израиле.

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов отмечал 10 октября, что говорить об эвакуации с территории Израиля пока преждевременно. Свою позицию он объяснил наличием около 15 прямых рейсов из Тель-Авива в города РФ.

Захарова призвала желающих покинуть Израиль воспользоваться регулярными рейсами