Израиль наносит удары по Ливану в ответ на недавние обстрелы

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала осуществлять удары по территории Ливана в ответ на пуск противотанковой ракеты в сторону еврейского государства. Об этом сообщается в телеграм-канале израильской армии.

"Армия обороны Израиля в данный момент наносит удары по территории Ливана в ответ на недавний пуск противотанковой ракеты по позициям ЦАХАЛ. Дополнительные подробности последуют", – говорится в сообщении.

Новый виток конфликта между Израилем и Палестиной начался 7 октября после запуска сектором Газа нескольких тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это Израиль начал против Газы операцию "Железный купол".

В результате нападения радикальных боевиков ХАМАС на Израиль пострадали порядка 3 тысяч человек. Свыше 1,2 тысячи человек погибли в Израиле. В числе жертв эскалации конфликта оказались четыре россиянина.

Более 100 человек с израильской стороны были захвачены боевиками ХАМАС в плен. В Сети распространилась информация, что среди пленных есть граждане РФ. В настоящее время ее проверяет российская сторона.

С 7 октября ЦАХАЛ ликвидировал более одной тысячи боевиков ХАМАС. В Минздраве сектора Газа, в свою очередь, рассказали, что число жертв в результате эскалации конфликта увеличилось до 950, более 5 тысяч человек пострадали.

В МО Израиля заявили о переходе армии к полномасштабному наступлению на сектор Газа