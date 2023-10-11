В НАТО заявили, что продолжат оказывать полную поддержку Украине

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НАТО продолжит поддерживать Украину. Об этом сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским перед заседанием контактной группы в Брюсселе по Украине на уровне министров обороны альянса, передает ТАСС.

"Ваша война – это наша война, ваша безопасность – это наша безопасность, ваши ценности – это наши ценности", – подчеркнул Столтенберг.

До этого стало известно, что президент США Джо Байден намерен запросить у конгресса крупнейший пакет военной и гуманитарной помощи Украине, которого должно хватить до начала 2025 года. Его размер может достигнуть 100 миллиардов долларов.

Причина выделения таких средств состоит в том, что демократическая администрация Байдена стремится избежать новых споров с республиканцами вплоть до завершения президентских выборов, которые пройдут в ноябре 2024 года.

Ранее сообщалось, что американские конгрессмены призвали президента Джо Байдена проинформировать конгресс о стратегии в отношении Украины. Конгрессмены также выразили мнение, что "обещание поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" – это не стратегия".

Митинг против поставок оружия на Украину прошел в Амстердаме