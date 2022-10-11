Швейцария осудила удары ВС РФ по Украине

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В Швейцарии осудили массированные удары России по Украине. Об этом сообщила статс-секретарь швейцарского внешнеполитического ведомства Ливия Лей в Twitter.

Посла России в Берне вызвали в МИД Швейцарии, чтобы выразить негативное отношение к ударам на Украине.



"Швейцария <...> призывает Россию уважать международное гуманитарное право, в частности, в том, что касается защиты гражданских лиц", – написала Лей.

Накануне Владимир Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по объектам инфраструктуры Украины массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. По его словам, это было сделано по предложению Минобороны и по плану Генштаба РФ. Он добавил, что удар нанесли по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи.

На следующий день Вооруженные силы России продолжили нанесение массированных ударов по объектам военного управления и системе энергетики Украины. В ведомстве подчеркнули, что цель ударов по объектам военного управления Украины была достигнута. Назначенные российскими войсками объекты поражены.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Военный эксперт рассказал, как Вооруженные силы РФ наносили удар по инфраструктуре Украины

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