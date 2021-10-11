Пушков прокомментировал высказывание советника Зеленского о Крыме

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Сенатор Алексей Пушков оценил высказывания внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о возвращении Крыма. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Ранее Арестович заявил, что Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации.

По мнению Пушкова, украинский советник представляет из себя придворную птицу-говоруна.

"Сей советник – не более, чем любитель мелкого троллинга", – продолжил Пушков.

Сенатор отметил, что высказывание Арестовича показывает, что пределов самонадеянной глупости не существует.

"Это не факт политики, а элемент информационного шума", – подытожил Пушков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет обсуждать с Украиной вопрос принадлежности Крыма. По его словам, для Москвы этой темы не существует.