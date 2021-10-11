Пушков прокомментировал высказывание советника Зеленского о Крыме

Фото: URA.RU/TASS/Andreyev Vladimir
Сенатор Алексей Пушков оценил высказывания внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о возвращении Крыма. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Ранее Арестович заявил, что Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации.
По мнению Пушкова, украинский советник представляет из себя придворную птицу-говоруна.
"Сей советник – не более, чем любитель мелкого троллинга", – продолжил Пушков.
Сенатор отметил, что высказывание Арестовича показывает, что пределов самонадеянной глупости не существует.
"Это не факт политики, а элемент информационного шума", – подытожил Пушков.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет обсуждать с Украиной вопрос принадлежности Крыма. По его словам, для Москвы этой темы не существует.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: