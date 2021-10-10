Песков заявил, что Кремль не будет обсуждать с Украиной принадлежность Крыма

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Кремль не будет обсуждать с Украиной вопрос принадлежности Крыма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости.

"Нет. Для Кремля такого вопроса не существует", – ответил Песков на вопрос о возможности обсуждения вопроса принадлежности Крыма.

Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации. По его словам, они дают возможность урегулировать конфликт и уйти.

