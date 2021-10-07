Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

17:44

В МИД назвали провокацией изображение Крыма как части Украины в презентации УЕФА

спорт политика

Фото: uefa.com

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала провокацией размещение карты, где Крым является частью Украины, в ходе презентации логотипа Евро-2024. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, УЕФА не должна позволять втягивать себя в провокационные действия.

"То, что эти действия являются провокационными, мне кажется, очевидно всем. Напомню, скандальная история (была) на минувшем первенстве Евро-2020 вокруг сборной Украины, игроки которой выступали в майках с начертанным на них лозунгом фашистских коллаборационистов из числа украинских националистов, которые воевали на стороне гитлеровской Германии", – сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что нельзя допускать проникновения в спорт агрессивных и экстремистских идей.

Ранее союз европейских футбольных ассоциаций представил логотип чемпионата Европы 2024 года, который состоится в Германии. На изображении шесть цветов, являющихся общими для 55 стран – членов УЕФА. В центре эмблемы расположен Кубок Европы, при этом сам логотип отображает Олимпийский стадион в Берлине.

На видео, которое было показано в ходе презентации логотипа, Крым посчитали частью Украины.

Чемпионат Европы 2024 года пройдет с 14 июня по 14 июля. В турнире примут участие 24 национальные сборные.

Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации после референдума, проведенного в марте 2014 года. За вхождение в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. Между тем Украина по-прежнему считает Крым временно оккупированной территорией.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать