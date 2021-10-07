В МИД назвали провокацией изображение Крыма как части Украины в презентации УЕФА

Фото: uefa.com

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала провокацией размещение карты, где Крым является частью Украины, в ходе презентации логотипа Евро-2024. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, УЕФА не должна позволять втягивать себя в провокационные действия.

"То, что эти действия являются провокационными, мне кажется, очевидно всем. Напомню, скандальная история (была) на минувшем первенстве Евро-2020 вокруг сборной Украины, игроки которой выступали в майках с начертанным на них лозунгом фашистских коллаборационистов из числа украинских националистов, которые воевали на стороне гитлеровской Германии", – сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что нельзя допускать проникновения в спорт агрессивных и экстремистских идей.

Ранее союз европейских футбольных ассоциаций представил логотип чемпионата Европы 2024 года, который состоится в Германии. На изображении шесть цветов, являющихся общими для 55 стран – членов УЕФА. В центре эмблемы расположен Кубок Европы, при этом сам логотип отображает Олимпийский стадион в Берлине.

На видео, которое было показано в ходе презентации логотипа, Крым посчитали частью Украины.

Чемпионат Европы 2024 года пройдет с 14 июня по 14 июля. В турнире примут участие 24 национальные сборные.

Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации после референдума, проведенного в марте 2014 года. За вхождение в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. Между тем Украина по-прежнему считает Крым временно оккупированной территорией.