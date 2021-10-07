Экс-глава Литвы заявил, что Украина получит Крым после скорого развала России

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Украина получит Крым при условии скорого распада России, заявил изданию "День" бывший председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис.
"Россия развалится потому, что все империи имеют свой конец. Россия уже дважды разваливалась и развалится в третий раз", – сказал он.
При этом, по словам Ландсбергиса, Москва занимает принципиальную позицию по Крыму и просто так не отдаст полуостров.
"Я думаю, не совсем так, как провозглашает украинская власть, заявляя, что мы получим Крым назад и, может, даже скоро. Но это "скоро" или "не скоро" придет только с распадом России, не раньше. Не будет такого, что Россия при наличии всех ее ядерных бомб будет отдавать Крым", – заключил политик.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что жители Крыма с радостью примут украинскую власть. По его мнению, никаких ментальных изменений проводить не потребуется. Украинский лидер добавил, что Россия давно работала информационно с жителями полуострова, однако крымчане все равно не считали себя русскими.
Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации после референдума, проведенного в марте 2014 года. За вхождение в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. Между тем Украина по-прежнему считает Крым временно оккупированной территорией.
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