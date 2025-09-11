Глава Бурятии Цыденов призвал мужчин нести жен в спальни

Фото: телеграм-канал "Алексей Цыденов"

Глава Бурятии Алексей Цыденов призвал мужчин Северобайкальска нести жен в спальни, чтобы заполнить новый детский сад. Пост опубликован в его телеграм-канале.

Цыденов рассказал, что в городе открылся просторный детский сад, который вмещает 14 групп, то есть 280 детей, а также спортивный и музыкальные залы, медицинский кабинет, игровые площадки и современный пищеблок.

Он поблагодарил строителей, педагогов и всех, кто принимал участие в реализации проекта, а затем добавил, что северобайкальцы должны сделать так, чтобы учреждение было наполнено детьми.

"Мужики, взяли жен на руки, унесли в спальню и... Ну вы меня поняли", – написал Цыденов.

Ранее председатель Общественного совета при Минтруде России Константин Абрамов рассказал, что работодатели смогут выплачивать сотрудникам до 1 миллиона рублей за рождение ребенка с 2026 года, при этом такая выплата не будет облагаться налогами.

По мнению Абрамова, это будет выгодно для бизнеса, поскольку это поднимет лояльность человека и возвратит его на работу быстрее.

