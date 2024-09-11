Фото: Министерство обороны РФ

Победы РФ в конфликте на Украине серьезно подорвет репутацию западных стран и укрепит влияние БРИКС на мировой арене. Таким мнением поделился отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.

Он отметил, что при таком сценарии все больше стран захотят присоединиться к БРИКС, поскольку Запад будет выглядеть в их глазах слабее и ненадежнее. Похожая ситуация уже наблюдается на Глобальном Юге, добавил Дэвис.

Стремление к эскалации конфликта с Москвой не поможет исправить ситуацию для Запада, подчеркнул он. Наоборот, в случае разрешения Киеву применять дальнобойное вооружение по территории РФ либо в случае прямой войны с Россией наибольший ущерб понесут интересы западных стран, предупредил экс-военнослужащий.

Американский президент Джо Байден заявил ранее о проработке вопроса о том, чтобы разрешить Украине применять дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ.

По данным СМИ, разрешение на удары по территории России дальнобойными ракетами ATACMS будет озвучено госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Британии Дэвидом Лэмми в рамках их поездки в Киев 11 сентября.