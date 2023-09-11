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Президент Соединенных Штатов Джо Байден наложит вето на поддержанный палатой представителей бюджет Пентагона на 2024 год, который в том числе угрожает здоровью и безопасности ЛГБТ-американцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

Так, американская администрация не согласна с проектом бюджета, который был принят контролируемой республиканцами палатой представителей, поскольку он не согласуется с выдвинутыми ранее Вашингтоном предложениями.

В частности, отмечается в заявлении, проект несет разрушительные последствия для медобслуживания военнослужащих в сфере репродуктивного здоровья, для безопасности и здоровья ЛГБТ-американцев, а также ставит под угрозу равенство браков.

Кроме того, данный документ будет мешать властям США продвигать равенство и инклюзивность, говорится в сообщении Белого дома.

Ранее российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что в США может наблюдаться финансовая нестабильность в связи с необходимостью рефинансировать государственные займы на 7,6 триллиона долларов и ожидаемым дефицитом бюджета в этом году в размере 2 триллионов долларов.

До этого официальный представитель американского оборонного ведомства подполковник Гэррон Гарн сообщил, что на выделение помощи Украине по линии Пентагона до конца текущего финансового года, который завершается в США 30 сентября, осталось менее 6 миллиардов долларов.