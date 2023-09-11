В Госдуме заявили, что большинство жителей других стран относятся к россиянам спокойно

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Большинство жителей других стран спокойно относятся к россиянам, отметила член думского комитета по международным делам Мария Бутина. Ее слова приводит радиостанция "Комсомольская правда".

"Да, большинство населения зарубежных стран к России и россиянам относится нормально, как бы нам ни пытались представить иное западные СМИ. Но есть и те, кто поддался этой "культуре отмены" и стал вести себя агрессивно", – объяснила она.

Парламентарий напомнила о случаях, когда российское посольство в некоторых странах обливали краской и кидали на территорию ведомства коктейли Молотова. По ее словам, правоохранители, в свою очередь, игнорируют подобные инциденты.

Бутина призвала поднять эту тему в ООН, а также разработать ответные меры. Однако она обратила внимание, что жители стран Запада могут не разделять позицию власти и резкие меры по отношению к простым людям могут выйти РФ боком.

Осенью прошлого года неизвестные облили краской здание генерального консульства России в Нью-Йорке. Дипломаты РФ дважды обращались в Госдепартамент с просьбой усилить меры безопасности у здания, однако с американской стороны реакции не последовало.

До этого посла Канады в Москве Элисон Ле Клэр вызывали в министерство иностранных дел России и выражали ей решительный протест по факту нападения на российское посольство в Оттаве. В МИД РФ отмечали, что канадские полицейские не только не пресекли совершение правонарушений, но и не задержали виновных.



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