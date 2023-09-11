Еврокомиссия подтвердила, что въезд россиян в ЕС на личном авто подпадает под санкции

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В Еврокомиссии подтвердили, что машины российских граждан, которые въезжают в Евросоюз, подпадают под санкции и не могут проехать на территорию ЕС. Об этом заявило РИА Новости со ссылкой на брифинг в Брюсселе представителя ЕК Даниэля Шеридана Ферри.

"Это не новый запрет, он действует уже достаточно длительное время", – отметил представитель Еврокомиссии.

Кроме того, он сообщил, что некоторые личные вещи туристов из России можно не конфисковать, например одежду.

Ранее в Еврокомиссии подтвердили интерпретацию санкционного законодательства в отношении РФ, согласно которой въезд россиян в страны ЕС на личных автомобилях может считаться запрещенным импортом. То же касается ввоза смартфонов, фотоаппаратов, драгоценных камней и даже шампуней и зубных паст.

Комментируя данный запрет, член Совфеда Андрей Клишас назвал его дискриминацией по паспорту. Сенатор призвал российские власти ввести зеркальные ограничения в отношении граждан ЕС.

ЕС запретил россиянам ввозить личные автомобили, смартфоны и шампуни