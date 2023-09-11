Швеция попала в худшую ситуацию из-за поддержки Киева – СМИ

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Швеция оказалась в наихудшей ситуации из-за своей поддержки Киева. Об этом заявил политический обозреватель Магнус Стенлунд в интервью swebbTV.

По словам журналиста, Стокгольм, в отличие от других сторонников Киева, передает войскам Украины свое самое современное оружие. Остальные страны ограничиваются передачей оружия, которое итак предстоит либо менять, либо модернизировать, что касается и истребителей F-16.

"А самолеты Gripen – лучшее, что у нас есть", – заявил Стенлунд.

Он также отметил, что власти Швеции не дают гражданам страны возможности решить судьбу членства страны в НАТО и не придерживаются какой-либо стратегии в этом вопросе. Однако, резюмирует журналист, Стокгольм ведет себя так, будто страна уже стала частью Альянса.

В июле 2023 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пообещал как можно скорее передать заявку Швеции на вступление в НАТО на ратификацию в парламент Турции.

В свою очередь, президент США Джо Байден поприветствовал решение Анкары на прием Швеции в состав Североатлантического альянса в кратчайшие сроки. Он заявил, что готов работать с президентом Турции над укреплением обороны и сдерживания в Евро-Атлантическом регионе.



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