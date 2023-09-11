Фото: РИА Новости/пресс-служба Госдумы РФ

Состояние депутата Госдумы Сергея Сокола стабилизировалось, сообщил секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак.

По его словам, врачи отпускают парламентария домой.

2 сентября Сокол заявил о снятии своей кандидатуры с выборов главы Хакасии по состоянию здоровья. По словам парламентария, он оказался в больнице после июльской операции. Депутат отметил, что продолжит и дальше возглавлять отделение "Единой России".

О том, что Сокола экстренно положили в больницу в Москве, стало известно 31 августа. Позднее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак уточнил, что состояние ранее доставленного в госпиталь А. А. Вишневского Сокола оценивается как тяжелое.

До этого Владимир Путин наградил депутата орденом Мужества. Сокол был участником спецоперации РФ на Украине. В указе президента уточнялось, что парламентария представили к награде за самоотверженность, которую он проявил при выполнении поставленных задач.