02 сентября, 11:14Политика
Депутат Госдумы Сокол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии
Фото: ТАСС/Софья Сандурская
Депутат Госдумы Сергей Сокол заявил о снятии своей кандидатуры с выборов главы Хакасии по состоянию здоровья. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
"Быть губернатором – это серьезная и ответственная работа, когда ни на день нельзя выйти из строя", – написал он.
По словам парламентария, он оказался в больнице после июльской операции. Он уточнил, что речи о выписке пока не идет. Депутат отметил, что продолжит и дальше возглавлять отделение "Единой России". Сокол добавил, что обещанное избирателям выполнит.
"Как только встану на ноги, вернусь в работу. А наша команда и сейчас ее продолжает", – сказал он.
В свою очередь, председатель избирательной комиссии Хакасии Александр Чуманин сообщил, что избирком получила от Сокола заявление о снятии кандидатуры.
"Оно будет рассмотрено комиссией либо завтра, либо в понедельник", – цитирует его ТАСС.
О том, что Сокола экстренно положили в больницу в Москве, стало известно 31 августа.
Позднее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак уточнил, что состояние ранее доставленного в госпиталь А. А. Вишневского Сокола оценивается как тяжелое.
До этого Владимир Путин наградил депутата орденом Мужества. Сокол был участником спецоперации РФ на Украине. В указе президента уточнялось, что парламентария представили к награде за самоотверженность, которую он проявил при выполнении поставленных задач.
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