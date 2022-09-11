Власти Запорожской области заявили о возможности перезапуска последнего энергоблока ЗАЭС

Фото: министерство обороны Российской Федерации
Шестой и последний остановленный энергоблок Запорожской АЭС может быть перезапущен, заявил член главного совета администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.
"Он остановлен контролируемо, он сейчас переводится в холодное состояние, когда есть возможность его перезапустить. <...> Атомная станция на протяжении более чем трех суток работала на предельно низкой мощности – от 11 до 14%. От 110 до 140 МВт при проектной мощности в 1 000 МВт", – сообщил он в эфире "Соловьев. Live".
По словам члена ВГА, такая низкая мощно вредна, в связи с чем энергоблок был остановлен. В настоящее время специалисты рассматривают варианты по сохранению АЭС.
Ранее Рогов сообщил, что последний работавший на Запорожской АЭС энергоблок остановлен.
Он отметил, что в настоящее время энергоблок не вырабатывает энергию.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Запорожье сообщили, что Киев прекратил переток электроэнергии с АЭС на Украину
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