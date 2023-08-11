Оздоровление в Белоруссии детей Донбасса продолжится за счет союзного бюджета – Лукашенко

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Оздоровление в Белоруссии детей Донбасса продолжится за счет союзного бюджета. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во время посещения национального аэропорта Минск.

"Планировали и планируем. Дети ни в чем не виноваты. Мы договорились с (президентом РФ Владимиром. – Прим. ред.) Путиным, что будем финансировать эти поездки из союзного бюджета", – передает агентство БелТА слова главы государства.

Несмотря на негативную реакцию западных стран, поддержка и оздоровление детей будут продолжаться, заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что дети приезжают в республику за тишиной. Он подчеркнул, что им странно находиться в стране, где не слышны звуки разрывов, дети не видят смерть и не испытывают голод.

Лукашенко заявил, что западники пытаются сначала по Путину, а теперь и в отношении него возбудить ситуацию в мире и привести почти к уголовной ответственности. Однако президент назвал эти действия Запада смешными. Он сказал, что не переживает за это.

При этом Лукашенко порекомендовал недоброжелателям разобраться с cуществующей проблемой вывоза детей из Украины на Запад в качестве доноров.

"Детишек из Украины вывозят. Расчленяют и достают органы. Вот с теми пусть разберутся", – заявил белорусский президент.

Он добавил, что вопросом оздоровления детей из Донбасса в Белоруссии занимается фонд паралимпийского спортсмена Алексея Талая.

"Героический человек. Он в основном сюда привозит людей с ограниченными возможностями. Как им не помочь? Поможем мы сегодня людям, бог это все видит, где-то и нам поможет. Поэтому детей мы будем поддерживать", – заключил глава государства.

В начале июля глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе пресекли попытки украинских спецслужб выкрасть детей через подставные организации, чтобы доставить их в Киев. По его мнению, цель таких попыток – не забота о детях, а "примитивная пропаганда".

17 марта 2023 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции полагают, что Путин и Львова-Белова могут быть причастны к военным преступлениям, под которыми подразумевается незаконная депортация и незаконное перемещение детей из Украины в Россию.

В ответ МВД РФ объявило в розыск выдавшего ордер на арест прокурора МУС. Заочные обвинения также предъявили судьям МУС.

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