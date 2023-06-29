Кузнецова заявила, что в мире поддержали расследование преступлений Украины против детей

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Расследование в отношении преступлений украинской стороны против детей поддержали в других государствах. Об этом вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"У нас сегодня друзей гораздо больше, чем врагов. В Сирии уже поддержали нашу работу. <...> Мы видим, что это может стать правильным прецедентом", – поделилась парламентарий.

Кузнецова рассказала, что в Думу поступают обращения от правозащитников со своего мира. Некоторые из них рассказали о том, сколько стоят дети на черном рынке в европейских странах.

Ранее сенаторы Совета Федерации подписали постановление о поддержке проекта по началу парламентского расследования преступлений Украины в отношении детей. До этого проект одобрили в российской Госдуме.

В состав комиссии включили 13 сенаторов и 13 депутатов. Сопредседателем со стороны Совфеда выбрали вице-спикера Галину Карелову, а от Госдумы – Кузнецову.

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