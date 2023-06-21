Совфед одобрил проект о парламентском расследовании преступлений Украины против детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сенаторы Совета Федерации утвердили постановление о поддержке проекта по началу парламентского расследования преступлений Украины в отношении детей. Об этом сообщается на сайте СФ.

"Возбудить парламентское расследование преступной деятельности в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима", – говорится в постановлении.

До этого проект одобрили в российской Госдуме.

Состав комиссии пополнили 13 сенаторов. Сопредседателем со стороны Совфеда выбрали вице-спикера Галину Карелову. Согласно закону, комиссию создадут на срок до 1 года. Все результаты расследования будут переданы властям.

Членами комиссии также стали 13 депутатов. Пост сопредседателя от ГД заняла вице-спикер палаты Анна Кузнецова.

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