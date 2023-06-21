10:55Общество
Совфед одобрил проект о парламентском расследовании преступлений Украины против детей
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сенаторы Совета Федерации утвердили постановление о поддержке проекта по началу парламентского расследования преступлений Украины в отношении детей. Об этом сообщается на сайте СФ.
"Возбудить парламентское расследование преступной деятельности в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима", – говорится в постановлении.
До этого проект одобрили в российской Госдуме.
Состав комиссии пополнили 13 сенаторов. Сопредседателем со стороны Совфеда выбрали вице-спикера Галину Карелову. Согласно закону, комиссию создадут на срок до 1 года. Все результаты расследования будут переданы властям.
Членами комиссии также стали 13 депутатов. Пост сопредседателя от ГД заняла вице-спикер палаты Анна Кузнецова.
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