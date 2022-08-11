Генерал Балуевский заявил, что китайские квадрокоптеры произвели революцию в артиллерии

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Простые китайские коммерческие квадрокоптеры произвели настоящую революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии, заявил бывший начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Юрий Балуевский.

По его словам, при корректировке с помощью постоянно висящего над районом цели беспилотника стало возможным применение артиллерии с обычными снарядами с точностью и эффективностью, сопоставимыми со стрельбой высокоточными боеприпасами. Кроме того, резко снизилось требуемое для поражения число снарядов и орудий.

"Это, по иронии, способствовало возвращению (скорее всего, все же временному) традиционной артиллерии на пьедестал бога войны в значении, сопоставимом с ее значением в годы Первой мировой войны. Как справедливо выразился один из обозревателей, квадрокоптер Mavic китайской компании DJI стал подлинным символом современной войны в принципе", – цитирует Балуевского РИА Новости.

По его мнению, то же самое можно сказать и о простых и недорогих беспилотниках самолетного типа, таких как "Орлан-10" отечественного производства. Их дополнительное преимущество в оснащении бензиновыми двигателями вместо электрических, что значительно увеличивает продолжительность нахождения в воздухе.

В августе концерн ВКО "Алмаз-Антей" сообщил о создании нового многофункционального беспилотника. По мнению экспертов, его можно использовать для разведки и целеуказания во время проведения военной спецоперации на Украине.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.