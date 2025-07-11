В Чувашии простились с погибшим на СВО командиром бригады морской пехоты Ильиным

Фото: телеграм-канал "Администрация Урмарского муниципального округа"

В Чувашии прошла церемония прощания с полковником Сергеем Ильиным, пишет RT, ссылаясь на телеграм-канал Урмарского муниципального округа Чувашии.

"Он совершил бессмертный подвиг, отдав свою жизнь за нашу Родину", – уточнили в администрации.

Ильин был командиром 155-й бригады морской пехоты. Он погиб в ходе выполнения служебных обязанностей в зоне специальной военной операции. Прощание состоялось 10 июля в его родном селе Мусирмы.

Ранее в одном из приграничных районов Курской области погиб заместитель главнокомандующего Военно-Морским флотом (ВМФ) РФ, Герой России и Приморья Михаил Гудков. Генерал-майор находился на передовой вместе со своими подчиненными. Также погиб его боевой товарищ, полковник Нариман Шихалиев.

Позже Владимир Путин посмертно наградил медалью "Золотая звезда" Гудкова. Награда ему была присвоена посмертно за мужество и героизм, которые были проявлены генерал-майором в зоне спецоперации.