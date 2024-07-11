Матвиенко пообещала жесткий ответ РФ на размещение США гиперзвукового оружия в ФРГ

Фото: пресс-служба Совета Федераций

Россия даст жесткий и адекватный ответ на размещение США гиперзвукового оружия в Германии, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью Павлу Зарубину.

Она выразила надежду, что этого не произойдет, поскольку это недопустимо.

"Если поднять все документы военного времени, то Германия вообще не имеет права, чтобы у нее находилось оружие такого плана, по тем соглашениям, которые были подписаны", – напомнила Матвиенко.

Ранее в Пентагоне анонсировали размещение дальнобойного ударного оружия своей оперативной группы в ФРГ в 2026 году. Огневые подразделения дальнего радиуса будут включать SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие.

Посол РФ в США Анатолий Антонов сказал, что планы Вашингтона несут прямую угрозу международной безопасности и стратегической стабильности. С его слов, так Соединенные Штаты лишь усиливают гонку ракетных вооружений, а "завязывание узла конфронтации может стать детонатором неконтролируемой эскалации" на фоне обострения напряжения в отношениях Москвы и Вашингтона.

