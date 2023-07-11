Контакты между РФ и НАТО не осуществляются, хотя канал связи остается открытым – посол РФ

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Контакты между Россией и Североатлантическим альянсом на сегодня не осуществляются. Тем не менее соответствующий канал связи остается открытым на случай необходимости. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Бельгии Александр Токовинин в интервью РИА Новости.

Кроме того, по словам дипломата, по факту уже не существует Совета Россия – НАТО, однако формальные решения на этот счет не принимались. Токовинин отметил, что на данный момент нужды в этом нет.

Последнее заседание в подобном формате проводилось в январе прошлого года.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что накануне саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе ситуация скатывается к наименее благоприятному сценарию в противостоянии России и стран НАТО.

До этого СМИ сообщали о том, что страны НАТО за день до саммита в Вильнюсе смогли согласовать план ответных действий на случай возможной атаки со стороны России.