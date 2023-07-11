Дипломат Гаврилов заявил, что США и НАТО проигрывают на Украине

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Соединенные Штаты и НАТО проигрывают на Украине. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, и Вашингтон, и Североатлантический альянс понимают, что на сегодняшний день время работает не на них.

Так, отметил Гаврилов, за месяц контрнаступления украинская армия не добилась успеха ни на одном из направлений фронта. ВСУ не смогли прорвать даже первую линию обороны российских войск.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина как член НАТО будет серьезной угрозой для России. По его словам, это потребует "понятной и твердой" реакции.

До этого замглавы министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что НАТО пытается давить на Россию и Китай с целью сохранения господства в вопросе ядерного оружия.

Он добавил, что Запад нередко использует Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) для дискриминации стран в вопросе даже мирного атома.