Истребитель Су-35С ВКС России сбил украинский самолет Су-25 в ДНР

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Российский истребитель Су-35С сбил в Донецкой Народной Республике (ДНР) украинский самолет Су-25, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что это произошло в районе населенного пункта Богатырь.

7 июля сообщалось, что Су-35С за сутки сбили украинские самолеты МиГ-29 в районе Николаева и Су-25 в ДНР. Российской военной авиацией, ракетными войсками и артиллерией была поражена живая сила и военная техника противника в 142 районах.

Су-35 – российский многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения "4++". Он предназначен для завоевания господства в воздухе с помощью уничтожения пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов управляемыми ракетами на большой, средней и малой дальностях.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

