Российские истребители за сутки сбили два самолета ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Российские истребители Су-35с за сутки сбили украинские самолеты МиГ-29 в районе Николаева и Су-25 в ДНР, сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что российской военной авиацией, ракетными войсками и артиллерией была поражена живая сила и военная техника противника в 142 районах.

Ранее сообщалось, что российская военная авиация нанесла удар по пункту сосредоточения сил иностранных наемников в Николаевской области Украины.

Кроме того, ВС РФ уничтожили два украинских пункта управления в районах Звановки и Ивано-Дарьевки в ДНР, а также до 150 военнослужащих ВСУ и 12 единиц боевой техники в Харькове, два склада боеприпасов и одну радиолокационную станцию ЗРК С-300.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

