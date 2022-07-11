Минобороны сообщило о потере 70 процентов личного состава бригадой ВСУ в районе Северска

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Вооруженные силы Украины несут критические потери на всех направлениях с начала российской спецоперации. Так, потери сил ВСУ, действующих в районе Северска, уже превышают 70%. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Противник несет значительные потери на всех направлениях. Критическое положение в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ, действующей в районе Северска. Потери данного соединения за время боевых действий составляют более 70% личного состава", – сказал он.

При этом, по его словам, родственников погибших украинских военнослужащих умышленно вводят в заблуждение, оформляя последних как дезертиров или пропавших без вести.

Также Конашенков добавил, что за последние сутки российские военные высокоточным оружием наземного базирования уничтожили пункт временной дислокации 118-й бригады теробороны ВСУ в ДНР. В итоге ликвидированы 300 националистов.

Ранее о серьезных потерях ВСУ сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников. По его словам, украинские войска нуждаются в обновлении подразделений, в поставках оружия и бронетехники от западных партнеров.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

