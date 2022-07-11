Министру на Камчатке объявили строгий выговор за высказывание о ненужных туристах

Фото: minprir.kamgov.ru

Министр экологии и природных ресурсов Камчатского края Алексей Кумарьков получил строгий выговор за эмоциональное высказывание о туристах, которые прилетают в регион в рамках бюджетных путевок. Об этом сообщил глава Камчатки Владимир Солодов.

"По результатам служебной проверки, которая была проведена, принято решение об объявлении строгого выговора министру природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексею Анатольевичу Кумарькову", – сказал Солодов в ходе оперативного совещания правительства региона, трансляция которого велась в YouTube.

Он добавил, что любое высказывание госслужащих должно быть корректным и уважительным по отношению к гражданам. Солодов также заявил, что данное дисциплинарное взыскание следует воспринимать как последнее предупреждение.

Глава Минприроды Камчатского края ранее написал в соцсети, что бюджетные туристы не приносят пользы экономике региона. Тех, кто предпочитает экономные путешествия, представитель кабмина края назвал "нищебродствующей саранчой". После этого в отношении Кумарькова была начата проверка.

Ранее сообщалось, что мэра города Прокопьевска Кемеровской области Вячеслава Старченко отправили в отставку за то, что торжественная церемония с банкетом по случаю его инаугурации прошла в день трагедии на шахте "Листвяжная".