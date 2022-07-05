На Камчатке проверят министра за уничижительное высказывание о туристах

Фото: vk.com/aleksey_kumarkov
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что в отношении министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексея Кумарькова проведут проверку из-за высказывания о туристах. Об этом сообщается в телеграм-канале главы региона.
Солодов рассказал, что Кумарьков использовал по отношению к бюджетным туристам "хамские эпитеты" и заявил, что региону не нужны такие путешественники. Министр также утверждал, что в регионе не развита инфраструктура для массового приезда туристов.
"Поручил своей администрации провести служебную проверку в отношении Алексея Кумарькова в части соблюдения этики государственного служащего и принять по итогам строгие меры дисциплинарного характера", – написал губернатор.
Владимир Солодов подчеркнул, что высказывания Кумарькова недопустимы для министра, и отметил, что должностные обязанности руководителей края подразумевают создание условий для туризма и повышение доступности субъекта для путешественников вне зависимости от достатка и социального статуса.
Глава Минприроды Камчатского края Алексей Кумарьков ранее написал в соцсети, что бюджетные туристы не приносят пользы экономике региона. Тех, кто предпочитает экономные путешествия, представитель кабмина края назвал "саранчой нищебродствующих пакетников".
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заступился за директора екатеринбургского лицея № 12, ученики которого исполнили танец, вызвавший ассоциации с ЛГБТ-движением. Глава региона заявил, что представление было юмористическим и за ним не последуют ни увольнение, ни иное наказание.
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