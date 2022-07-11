Байден рассказал, что модернизировал свой велосипед после недавнего падения

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден вновь отправился на велосипедную прогулку. В ходе нее он рассказал журналистам, что после недавнего падения снял с педалей специальные крепления для ступней. Соответствующую видеозапись распространил телеканал C-Span.

"Хочу сказать вам кое-что важное: я снял крепление", – сказал Байден, подъезжая к репортерам.

Во время велопрогулки в конце июня американский лидер упал с велосипеда. Это произошло, когда его окликнули сторонники и начали задавать вопросы. Когда же Байден подъехал к гражданам, он упал набок вместе с транспортом. Позже президент США рассказал, что не пострадал от падения.

Ранее, выступая с речью, посвященной правам женщин, Байден зачитал ремарку с телесуфлера. Делая заявление о недавнем решении американского Верховного суда, которым было отменено предыдущее постановление о конституционности права на аборт, в начале и конце речи он произнес фразы: "Дальше цитата большинства. Конец цитаты. Повторите строчку".

После этого Байден действительно повторил предыдущие слова, после чего слушатели пришли к выводу, что американский лидер произнес так называемый технический текст, который не предназначен для зачитывания, а служит лишь подсказкой для выступающего.

