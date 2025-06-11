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Педагоги из школы Луганской Народной Республики (ЛНР), сбежавшие на Западную Украину, слали своим бывшим коллегам сообщения с обещанием "вернуться и прибить их красные паспорта к их лбам гвоздями". Об этом заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша, передает РИА Новости.

"Мы видим, как пытаются переписать историю стран и народов. Даже тех, кто веками жили бок о бок <...> И, конечно, особенно больно наблюдать, как такая борьба идет сегодня в соседнем государстве", – сказал губернатор на открытии межрегиональной конференции "Разработка государственных учебников по региональной истории" в рамках форума "История.РФ. День России" .

Губернатор рассказал историю школы в селе Золотом ЛНР. С его слов, населенный пункт долгое время находился под контролем националистических вооруженных формирований, а в школе располагалась огневая точка. Когда националисты отступали, они обстреляли учебное заведение, а Калужская область восстановила его, подчеркнул Шапша.

По его словам, неприятели пришли в Золотое и поставили своего директора, а также учителей. Кроме того, они выделили время в учебном процессе под обучение переписанной истории.

"И слова вроде бы те, да смысл другой в них", – указал губернатор.

Он отметил важнейшее значение истории для формирования мировоззрения, указав, что она "связывает поколения, связывает прошлое и будущее".

Владимир Путин сделал в ситуации с Украиной то, что должен был, заявил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он уточнил, что Россия не могла не реагировать на возрождение нацизма, которое происходило на Украине быстрее, чем в других европейских странах. При этом западные государства игнорируют "нацистов с зажженными факелами" на украинских территориях, указывал Песков.