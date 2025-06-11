Захарова: Россия получила опровержение Израиля о поставках Patriot Украине

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В России получили от Израиля опровержение информации о поставках американских систем противовоздушной обороны Patriot Украине. Об этом сообщила представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

По словам дипломата, израильский посол на Украине Михаил Бродский "повторяет регулярно" заявления о поставках вооружения. При этом власти Израиля отрицают подобные планы. В частности, опасаясь, что переданное Украине вооружение окажется у Ирана.

Бродский сделал заявление о вооружении Украине от Израиля 9 июня. Он отмечал, что системы ПВО Patriot стояли на защите государства в начале 90-х. Число ракетных комплексов не уточнялось.

При этом стало известно, что США могут сократить помощь. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на министра обороны страны Пита Хегсета. По его словам, Вашингтон уменьшит затраты на поддержку Киева в своем оборонном бюджете на 2026 год. Большая часть средств пойдет на восстановление американских вооруженных сил.

"Мы считаем, что мирное урегулирование путем переговоров отвечает наилучшим интересам обеих сторон и интересам нашей страны", – отметил шеф Пентагона.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что первое украинское дальнобойное оружие, созданное при финансовой помощи Германии, может поступить на Украину в ближайшие недели. Политик также хотел побудить коллег в НАТО поделиться с Киевом комплексами Patriot.