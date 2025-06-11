МИД Финляндии вызвал временного поверенного в делах РФ

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Министерство иностранных дел Финляндии вызвало временного поверенного в делах посольства России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой заявление ведомства, переданное Reuters.

По данным агентства, этому предшествовало якобы нарушения российским самолетом финского пространства.

В коне мая МИД Финляндии вручил ноту российскому послу Павлу Кузнецову из-за подозрений в нарушении воздушных границ российскими самолетами. Тогда, по данным министерства, два российских самолета якобы нарушили границу у побережья города Порвоо на юге Финляндии.

До этого также МИД Эстонии вызывал временного поверенного в делах РФ из-за якобы нарушения Москвой воздушного пространства Эстонии. Инцидент произошел в тот момент, когда эстонские военно-морские силы хотели проверить судно, якобы причастное к перевозке российских энергоресурсов.