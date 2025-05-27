Русскую крепость конца XVIII века продали в Финляндии за 1 евро

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Администрация финского города Котка приобрела историческую крепость Кюменегород, возведенную в конце XVIII века для защиты границы Российской империи со Швецией, за один евро. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Крепость была приобретена у государственной компании Senate Properties. Стоимость сделки составила символическую сумму – один евро. При этом компания тратила около 200 тысяч евро в год на содержание фортеции.

Администрация Котки планирует отреставрировать крепость и создать на ее территории культурно-досуговое пространство для туристов и местных жителей. По предварительным оценкам специалистов, реставрация может обойтись в 18 миллионов евро.

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