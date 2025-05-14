Еще три московских особняка получили статус памятников архитектуры

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Три московских дома конца XIX – начала XX века вошли в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Среди них – особняк Е. Ф. Лопатиной в Малом Каретном переулке, особняк А. В. Демидова на Садовой-Кудринской улице и особняк Н. В. Урусовой в Денежном переулке, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Жилой дом в Малом Каретном переулке построили в 1889 году по заказу крестьянки Екатерины Лопатиной и по проекту архитектора Якова Махонина. В 1912 году участок, на котором находится здание, приобрел купец первой гильдии Яков Альшванг. Он сделал часть территории в качестве зоны и открыл швейную фабрику. В 1917 году там появилась опытно-техническая швейная фабрика № 5 имени Профинтерна (ВСНХ).

Дом Лопатиной выполнен в стиле эклектика. На главном фасаде здания можно увидеть богатый лепной декор. Его оконные проемы оформлены треугольными и лучковыми сандриками на кронштейнах с лепниной в виде венков и гирлянд. Фасад украшен зубцами, которые опираются на кронштейны с львиными масками и маскаронами.

Второй особняк, который теперь является памятником архитектуры, располагается на Садовой-Кудринской улице. Его возвели в 1912 году в стиле эклектики по проекту архитектора Константина Разумова для текстильного фабриканта Александра Демидова. Здание имеет сложную архитектурную форму. Среди его элементов присутствуют фронтон с щипцовым завершением, мозаичные вставки, рельефы, филенки и декоративные металлические элементы.

В наши дни можно увидеть декор интерьеров в неоклассическом стиле с элементами эклектики, в которых можно проследить обшивку деревянными панелями, орнаментальные росписи, кессонированные потолки из мореного дуба, барельефы, лепной и резной каменный декор.

Еще один особняк, находящийся в Денежном переулке, появился в столице в 1899 году. Его построил архитектор Карл Трейман для Урусовой. В нем сохранилось историческое оформление фасадов здания в неоклассическом стиле. Интерьеры также выполнены в стиле эклектики. В здании есть лепной и тянутый штукатурный декор, тонированные орнаментальные рельефы, лепные карнизы, плафоны и розетки, историческая парадная мраморная лестница с мраморными столбиками.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в рамках программы по восстановлению исторических объектов в Москве с начала текущего года было выдано свыше 500 разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

В настоящее время специалисты занимаются реконструкцией фасада дворца Н. А. Дурасова, расположенного в усадьбе Люблино. В рамках работ уже завершены несколько этапов: отреставрированы античные барельефы, очищен лепной декор и устранены мелкие трещины.

