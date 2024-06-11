CBS: ВМС США будут следить за направляющимися на Кубу кораблями РФ

Фото: ТАСС/Zuma/U.S. Navy/Mcs2 Justin Stumberg

США отправили свои военно-морские силы для слежки за группой российских кораблей, которые направляются на Кубу. Об этом сообщает CBS со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Они уточнили, что администрация США не видит угрозы в визите кораблей РФ в порт Гаваны, однако все равно направила свои суда для слежки за ВМФ России.

В частности, за подводной лодкой будут следить два американских эсминца и два корабля с гидроакустическим оборудованием, а за другими российскими кораблями – эсминец и катер береговой охраны США.

Ранее зарубежные СМИ писали о том, что Россия приступила к переброске военных кораблей и самолетов для участия в военных учениях, которые будут проведены в Карибском бассейне в течение ближайших недель.

По данным журналистов, российские корабли остановятся на Кубе, а затем в Венесуэле. После завершения учений они якобы будут оставаться в регионе до конца лета, а в осенний период примут участие в еще одних маневрах.

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби отмечал, что Вашингтон не видит угрозу своей нацбезопасности в визите нескольких российских кораблей на Кубу.

