Косачев прокомментировал предложение республиканцев ввести санкции против РФ

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Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев отреагировал на предложение республиканцев палаты представителей в конгрессе США ввести новые санкции в отношении РФ. Об этом сообщает RT.

По словам сенатора, представленный документ на данном этапе "предназначен больше для внутреннего потребления". "В опубликованном документе собраны все возможные бредовые интерпретации поведения России в международных отношениях. Подавляющее большинство ссылок в этом докладе просто не выдерживают критики в силу заведомой предвзятости этих интерпретаций", – объяснил Косачев.

До этого республиканцы Палаты представителей Конгресса США предложили ввести в отношении России самые жесткие санкции. Отмечалось, что авторы доклада предлагают более 130 решений для борьбы с "самыми агрессивными противниками Америки в мире". В списке также есть Китай и Иран.

Как считает глава международного комитета СФ, данные меры являются попыткой давления на президента США Дональда Трампа и его окружение со стороны наиболее консервативной части республиканской партии.

"Его реализация на практике имела бы разрушительные последствия прежде всего для позиции США в мире", – оценил сенатор возможные последствия этих санкций.

Ранее заместить главы МИД РФ Сергей Рябков говорил, что в отношениях между Россией и США сейчас позитивной повестки нет. По его словам, между странами утеряно доверие и уверенность друг в друге.