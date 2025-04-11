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11 апреля, 13:30

Политика

Сийярто исключил вероятность лишения Венгрии права голоса в ЕС

Фото: depositphotos/Baloncici

Венгрия не может быть лишена права голоса в Евросоюзе, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто. Его цитирует РИА Новости.

Соответствующий вопрос был задан журналистами на фоне готовящихся новых санкций против Москвы.

В настоящее время Евросоюз обсуждает 17-й пакет санкций против России. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила о наличии консенсуса по этому вопросу.

Ранее шесть стран ЕС, включая Великобританию, Германию, Испанию, Италию, Польшу и Францию, выразили готовность ввести новые санкции из-за конфликта на Украине.

При этом Венгрия выступила против включения атомной энергетики РФ в этот пакет. Как заявил Сийярто, подобный сценарий с требованиями Украины о санкциях в отношении атомной энергетики повторяется с обсуждения второго пакета.

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