Лавров: инициаторами обмена заключенными были одновременно РФ и США

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Россия и США одновременно были инициаторами последнего обмена заключенными. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Идея родилась одновременно с обеих сторон, я уверен, что любой гуманитарный жест, даже когда идет речь о том, что два человека воссоединятся со своими семьями, это всегда позитивно", – цитирует Лаврова РИА Новости.

По его словам, обмен заключенными помогает укреплять доверие между странами. Однако восстанавливать его окончательно нужно будет долго.

Обмен заключенными прошел 10 апреля в Абу-Даби. Гражданка РФ и США Ксения Карелина, осужденная на 12 лет колонии в 2024 году за госизмену в финансировании ВСУ, была обменена на россиянина Артура Петрова, экстрадированного в США в 2024 году по обвинению в нарушении закона об экспортном контроле.

В США считают обмен положительным шагом, несмотря на серьезные проблемы в двусторонних отношениях стран.