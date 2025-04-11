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11 апреля, 11:13

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Лавров: инициаторами обмена заключенными были одновременно РФ и США

Лавров назвал инициаторов последнего обмена заключенными между РФ и США

Фото: kremlin.ru

Россия и США одновременно были инициаторами последнего обмена заключенными. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Идея родилась одновременно с обеих сторон, я уверен, что любой гуманитарный жест, даже когда идет речь о том, что два человека воссоединятся со своими семьями, это всегда позитивно", – цитирует Лаврова РИА Новости.

По его словам, обмен заключенными помогает укреплять доверие между странами. Однако восстанавливать его окончательно нужно будет долго.

Обмен заключенными прошел 10 апреля в Абу-Даби. Гражданка РФ и США Ксения Карелина, осужденная на 12 лет колонии в 2024 году за госизмену в финансировании ВСУ, была обменена на россиянина Артура Петрова, экстрадированного в США в 2024 году по обвинению в нарушении закона об экспортном контроле.

В США считают обмен положительным шагом, несмотря на серьезные проблемы в двусторонних отношениях стран.

Россия и США обменялись заключенными в Объединенных Арабских Эмиратах

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