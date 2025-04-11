Константинов: слово "быстро" не подходит для решения ситуации на Украине

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Рассчитывать на быстрое завершение украинского конфликта не стоит. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

По его словам, слово "быстро" не подходит для решения ситуации на Украине.

"Украинский конфликт сложный. И если он завершится в течение, скажем, текущего года, это уже можно будет считать его быстрым завершением", – приводит слова Константинова РИА Новости.

Как считает глава крымского парламента, за день урегулировать подобный конфликт невозможно. Некоторые конфликты решаются не годами, а столетиями и тысячелетиями, подчеркнул Константинов.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Штаты поймут через недели, а не месяцы, серьезно ли Россия настроена по поводу мирного урегулирования на Украине. Он отметил, что Вашингтон придерживается оптимистичного настроя по этому вопросу.

В свою очередь, в украинском МИД отмечали, что Киев готов завершить конфликт в 2025 году. Там указывали, что Украина не препятствует достижению мира.

Вместе с тем президент США Дональд Трамп считает, что Владимир Путин и украинский президент Владимир Зеленский готовы к заключению соглашения по урегулированию ситуации на Украине. Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон действительно стремится прекратить конфликт.