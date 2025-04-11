FT: посол США на Украине уволилась из-за разногласий с Трампом и Зеленским

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Посол США в Киеве Бриджит Бринк решила покинуть свой пост на фоне усиливающихся разногласий с американским и украинским президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

В статье отмечается, что Бринк в последнее время подвергалась серьезному давлению со стороны команды Трампа. Республиканцы считали, что дипломат не была готова поддержать их стратегию в отношении Украины.

Помимо этого, напряженность нарастала и в отношениях Бринк с Зеленским. В частности, некоторые украинские чиновники жаловались на слишком критичное отношение посла к ним, особенно в вопросах антикоррупционной деятельности.

Ранее Трамп сообщил, что США надеются в скором времени заключить соглашение с Россией и Украиной по урегулированию конфликта. Американский лидер также добавил, что Штаты рассмотрят утверждения Украины об участии граждан Китая в спецоперации.

В свою очередь, Зеленский раскритиковал главу Минфина США Скотта Бессента за его подход к переговорам по сделке о редкоземельных металлах. По словам президента Украины, американский министр во время визита в Киев "стучал пальцем" по договору и требовал, чтобы Украина немедленно его подписала.