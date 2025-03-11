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Американский журналист Такер Карлсон завяил, что Украина не является суверенным государством. Об этом он сообщил в интервью с другим журналистом Крисом Куомо, которое было опубликовано в соцсети X.

"Украинское правительство было установлено ЦРУ при перевороте в 2014 году. Так что это не суверенное государство", – заявил Карлсон.

Он добавил, что после начала российской спецоперации на Украине стало очевидно, что РФ победит в данном конфликте.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что украинское руководство стремится максимально ограбить население своей страны перед побегом. Именно поэтому Киев будет всячески затягивать мирное урегулирование конфликта, добавил он.

Проблема Украины не будет решена без полной ликвидации неофашистского режима президента страны Владимира Зеленского и националистических военизированных формирований, заявлял лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.