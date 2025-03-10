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Украинское руководство стремится максимально ограбить население своей страны перед побегом. Таким мнением поделился депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся сейчас в СИЗО по обвинению в госизмене.

"(Президент Украины Владимир. – Прим. ред.) Зеленский дезориентирован и озабочен только своими бабками, которые бегает перепрятывать по всему миру <...>. А пока люди прячут голову в плечи, крысы доедают то, что осталось перед побегом", – написал украинский политик в своем телеграм-канале.

По его мнению, окружение Зеленского также готовится к побегу, именно поэтому Киев будет всячески затягивать мирное урегулирование украинского конфликта.

Ранее Дубинский заявлял, что Зеленский будет пытаться сорвать мирные переговоры. По словам депутата, глава киевского режима понимает, что требуемое лидером США Дональдом Трампом перемирие станет его "последней подписью на посту президента", поскольку в условия соглашения будет входить объявление выборов и отмена военного положения.

Если это произойдет, Зеленскому придется бежать, так как его обязательно выставят виноватым, считает депутат.

