В Латвии у голосующих на выборах россиян будут проверять вид на жительство

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Полиция Латвии будет проверять голосующих на выборах российского президента на предмет наличия вида на жительство. Об этом сообщил местный портал LSM со ссылкой на главы Госполиции Латвии Армандса Рукса.

Проживающие в стране россияне смогут проголосовать в посольстве в Риге, однако доступ к дипломатической организации будет контролироваться органами внутренних дел республики при помощи пунктов проверки виз и видов на жительство, уточнили на портале. Граждан, нарушивших правила пребывания, могут выдворить из страны, подчеркнул Рукс.

Как сообщает газета "Известия", российское посольство готовится к провокациям на фоне голосования на президентских выборах.

"Мы видим, что латвийские власти изо всех сил стараются оказать давление на потенциальных избирателей, нагнетая информационный фон и прибегая к самым нечистоплотным методам, вплоть до запугивания", – уточнили сотрудники посольства в Риге.

Дипломаты приложат максимальные усилия для реализации избирательных прав граждан, однако в преддверии выборов и в день голосования в Латвии пройдут антироссийские протесты, добавили там.

28 февраля латвийский министр юстиции Инеса Либиня-Эгнере сказала, что участников голосования может ждать уголовная ответственность. Она уверена, что избиратели таким образом якобы поддерживают боевые действия на Украине. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что такое стремление властей Латвии является неприемлемым и недопустимым.

Затем российское посольство в Риге направило в МИД республики ноту с протестом. Дипломаты потребовали не только прекратить запугивать граждан РФ, но и гарантировать их безопасность на избирательных участках, а также не допустить уголовного преследования.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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