Британия и Канада ввели новые санкции против российских чиновников и бизнесменов

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Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госдумы, которые голосовали за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Этим чиновникам будет запрещен въезд на территорию Великобритании, для них также ограничивается доступ к местным активам и возможность ведения бизнеса на территории этой страны.

Также санкционные ограничения расширила Канада. Они коснулись 32 военных компаний РФ и 5 россиян, в числе которых – предприниматели Роман Абрамович и Алишер Усманов, председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. Также в список попали Елена Морозова и Игорь Янчук, сфера деятельности которых неизвестна.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра страны Джастина Трюдо, указанным лицам будет запрещено вести дела в Канаде, а их счета будут заморожены.

В числе подпавших под санкции военных организаций оказались Минобороны РФ, Служба внешней разведки, Рособоронэкспорт, ракетно-космический центр "Прогресс", Казанский вертолетный завод, судостроительное предприятие "Адмиралтейские верфи" и другие. Для них введен запрет на покупку канадской техники.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

