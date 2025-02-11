Сийярто заявил об отсутствии прогресса в части транзита газа через Украину

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Венгрия не видит прогресса в вопросе транзита газа через Украину. Об этом в беседе с РИА Новости заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По словам министра, поставки нефти осуществляются через Украину непрерывно. Атак на инфраструктуру Турецкого потока зафиксировано не было.

"Однако мы не видим какого-либо прогресса в том, что касается возобновления поставок газа через Украину, но еще есть некоторое время", – сказал Сийярто.

"Газпром" 1 января лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита в Европу через Украину. Подача российского газа для его транспортировки через территорию страны более не осуществлялась.

Москва считает Вашингтон и Киев ответственными за прекращение транзита. При этом Россия заинтересована в продолжении продажи собственного газа Европе, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.