Посол Боцан-Харченко: Россия идет навстречу Сербии в переговорах о газе

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Российская сторона в переговорах с Сербией о газе идет навстречу Белграду, отметил посол РФ в республике Александр Боцан-Харченко.

"С учетом последних сложностей закрытия киевским режимом украинского маршрута (для газоснабжения. – Прим. ред.), сейчас и вопрос объема поставок достаточно остро, вероятно, будет стоять, и цены, какие сейчас на рынке, и так далее. <...> Важно то, что мы в сфере энергетики и вообще в двухстороннем сотрудничестве делаем все, чтобы идти навстречу Сербии", – цитирует его РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что РФ воспринимает Сербию как дружественное государство и будет стараться учитывать взаимные интересы.

1 января "Газпром" лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита в Европу через Украину. Подача российского газа для его транспортировки через территорию страны более не осуществлялась.

Москва считает Вашингтон и Киев ответственными за прекращение транзита. При этом Россия заинтересована в продолжении продажи собственного газа Европе. Кремль намерен внимательно следить за переговорами по этой теме, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, газ из России может не только составить конкуренцию американскому, но и окажется "гораздо более выгоден европейским покупателям".

