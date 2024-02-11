Пашинян заявил, что не имеет полномочий для ареста Путина в случае его приезда в Ереван

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не принимает решений об аресте тех или иных людей, в том числе Владимира Путина в связи с ордером Международного уголовного суда (МУС).

Пашинян обратил внимание, что после 2018 года в Армении произошли серьезные судебные реформы. Благодаря этому в сфере зафиксировали большой прогресс.

"В нашей стране не премьер решает кого арестовать, а кого нет", –приводит слова Пашиняна The Telegraph на вопрос о возможности ареста Путина в случае его прибытия в Ереван.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В суде посчитали, что российский лидер и Львова-Белова причастны к "незаконной депортации и незаконному перемещению детей с оккупированных территорий Украины в Россию".

С 1 февраля 2024 года Армения стала полноправным членом МУС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вступление страны в МУС, назвал это ее суверенным делом.

